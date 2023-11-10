В Рязанском дворце молодежи прошло «Посвящение в студенты РГУ»

В Рязанском дворце молодежи 9 ноября прошло «Посвящение в студенты РГУ имени Есенина 2023». Об этом сообщили в официальной группе вуза.

Участников и гостей мероприятия приветствовал исполняющий обязанности ректора РГУ Игорь Мурог. Он пожелал первокурсникам удачи, активной студенческой жизни и подчеркнул, что время, проведенное в университете, является одним из лучших периодов в жизни.

На празднике команды студентов первого курса от каждого факультета и института продемонстрировали костюмированное шоу, в рамках которого конферансье представили своих моделей в тематических нарядах. Также зрители увидели атмосферные творческие номера первокурсников в тематике разных стран, по мотивам отечественных и зарубежных кинофильмов и мультфильмов, музыкальных композиций и мифов Древней Греции.

В этом году в состав жюри входили: проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности РГУ Светлана Алентикова, председатель комитета по делам молодежи Рязанской области, выпускник РГУ Виталий Косачев, хореограф и руководитель самых известных титулованных команд города, создатель бренда и всероссийских танцевальных фестивалей «Делай танцы» и «Репутация» Соня Фрик, специалист по работе с молодежью управления по корпоративному развитию «Рельеф центра» Алена Шуварикова и организаторы областных конкурсов «Алло, мы ищем таланты» и «Студенческая весна» Николай Плетнев, Игорь Потапов и Алексей Гусев.

Победителем Посвящения-2023 стал институт физико-математических и компьютерных наук. Второе место занял институт иностранных языков, третье — факультет русской филологии и национальной культуры. Специальным призом отмечен факультет физической культуры и спорта.

Лучшим в номинации «Костюмированное шоу» оказался факультет русской филологии и национальной культуры. Второе место получил факультет социологии и управления, а институт психологии, педагогики и социальной работы занял третье место. Специальным призом жюри награжден юридический институт.

Отмечается, что победитель и призеры выступят на открытом конкурсе творчества первокурсников вузов и ссузов «Алло, мы ищем таланты». Он пройдет 18 ноября в Рязанском дворце молодежи.