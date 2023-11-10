Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
Сбт, 11
Вск, 12
10°
ЦБ USD 91.93 -0.27 10/11
ЦБ EUR 98.41 -0.03 10/11
Нал. USD 92.51 / 93.3 10/11 11:05
Нал. EUR 98.3 / 99.4 10/11 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
1 583
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 805
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
6 042
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
7 216
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Подмосковье учитель математики подралась с мамой ученика

В подмосковной школе учитель математики и иностранных языков подралась с матерью одного из учеников. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском округе. Мама шестиклассницы со старшей дочерью пришли на беседу к учителю из-за конфликта между педагогом и ученицей — девочка якобы нахамила учителю, а та в ответ ее обозвала.

Мать девочки стала требовать присутствия директора и одноклассников при разговоре, но учительница попросила женщину уйти. В один момент между ними завязалась драка, в которой приняла участие и старшая дочь матери.

Последствия инцидента неизвестны.