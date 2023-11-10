В Подмосковье учитель математики подралась с мамой ученика

В подмосковной школе учитель математики и иностранных языков подралась с матерью одного из учеников. Об этом пишет РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском округе. Мама шестиклассницы со старшей дочерью пришли на беседу к учителю из-за конфликта между педагогом и ученицей — девочка якобы нахамила учителю, а та в ответ ее обозвала.

Мать девочки стала требовать присутствия директора и одноклассников при разговоре, но учительница попросила женщину уйти. В один момент между ними завязалась драка, в которой приняла участие и старшая дочь матери.

Последствия инцидента неизвестны.