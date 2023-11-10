В нижегородском лесу рязанские полицейские нашли схрон мефедрона на 100 миллионов рублей

В Нижегородской области рязанские полицейские нашли схрон мефедрона на 100 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Находку обнаружили в Починковских лесах.

Координаты передал один из задержанных наркодилеров. Рязанские полицейские объединились с починковскими и отправились в лес. Там они нашли нужное место и увидели три мешка из-под строительного мусора. В них лежали полиэтиленовые мешки, перемотанные скотчем, а там — свертки из черного водонепроницаемого пластика.

На данный момент ищут владельца наркобизнеса.