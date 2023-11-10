В Кремле назвали условие для мирного урегулирования конфликта на Украине

В Кремле назвали условие для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киеву необходимо осознать неспособность победить на поле боя. Чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта.

«Зеленскому не остается ничего, кроме как повышать градус красноречия», — сказал он.

Песков добавил, что «для России главное — достичь своих целей».