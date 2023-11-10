В Красноярском крае почтальон обнаружила два окровавленных тела в квартире

В Красноярском крае почтальон обнаружила два окровавленных тела в квартире. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник. В жилище повсюду была размазана кровь, валялась разбитая посуда и разломанная мебель.

«Женщина увидела избитого до смерти 60-летнего пенсионера, а также его 58-летнего знакомого — безработного соседа. На голову последнего преступник надел железную кастрюлю», — рассказал источник.

Правоохранители задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».