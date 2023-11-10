Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
Сбт, 11
Вск, 12
10°
ЦБ USD 91.93 -0.27 10/11
ЦБ EUR 98.41 -0.03 10/11
Нал. USD 92.25 / 96 10/11 15:05
Нал. EUR 98.32 / 99.4 10/11 09:43
Новости
Итоги года New
Публикации
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
2 часа назад
605
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
1 679
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 917
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
6 139
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Красноярском крае почтальон обнаружила два окровавленных тела в квартире

В Красноярском крае почтальон обнаружила два окровавленных тела в квартире. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник. В жилище повсюду была размазана кровь, валялась разбитая посуда и разломанная мебель.

«Женщина увидела избитого до смерти 60-летнего пенсионера, а также его 58-летнего знакомого — безработного соседа. На голову последнего преступник надел железную кастрюлю», — рассказал источник.

Правоохранители задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».