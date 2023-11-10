В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих воспитанниц

Тренер по тхэквондо из Хабаровского края домогался своих воспитанниц во время поездки на соревнования. Об этом пишет 10 ноября Shot.

Инцидент произошел в отеле «Бриз» в Комсомольске-на-Амуре. 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» приставал к воспитанницам своей секции. Он трогал их за интимные места и домогался. Три девочки в возрасте от 7 до 12 лет рассказали об этом родителям, которые написали заявление в полицию.

Сейчас тренер находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет колонии.