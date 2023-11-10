Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
Сбт, 11
Вск, 12
ЦБ USD 91.93 -0.27 10/11
ЦБ EUR 98.41 -0.03 10/11
Нал. USD 92 / 93.2 10/11 07:00
Нал. EUR 98.3 / 93.2 09/11 11:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 2023 11:42
1 474
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 678
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
5 949
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
7 107
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих воспитанниц

Тренер по тхэквондо из Хабаровского края домогался своих воспитанниц во время поездки на соревнования. Об этом пишет 10 ноября Shot.

Инцидент произошел в отеле «Бриз» в Комсомольске-на-Амуре. 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» приставал к воспитанницам своей секции. Он трогал их за интимные места и домогался. Три девочки в возрасте от 7 до 12 лет рассказали об этом родителям, которые написали заявление в полицию.

Сейчас тренер находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет колонии.