В Госдуму внесли закон об уголовном наказании добровольцев за ряд преступлений против военной службы

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла законопроект о распространении уголовной ответственности за ряд преступлений против военной службы на добровольцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных.

В настоящее время статьей 331 Уголовного кодекса предусмотрено, что такими преступлениями признаются те, которые совершены против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные людьми, проходящими военную службу по призыву либо по контракту.