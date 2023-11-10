Рязанец за рулем «Ниссана» устроил смертельное ДТП в Чувашии

В Чувашии 10 ноября произошло ДТП, виновником которого стал житель Рязанской области.

Инцидент произошел в Шемуршинском округе около 00:50 на 105 километре дороги «Цивильск — Ульяновск».

39-летний рязанец за рулем Nissan Pathfinder выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 33-летнего жителя Самарской области.

В результате водитель Volkswagen скончался на месте. Его пассажиров — 32-летнюю супругу и два несовершеннолетних пассажира (14 и 15 лет), а также водителя Nissan госпитализировали.