В Челябинской области конюха задержали за секс со школьницей

В Челябинской области конюха задержали за секс со школьницей. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Предположительно, с июня по август конюх вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Сейчас проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник издания.

По информации источника, конюху 48 лет, он работал в одном из национальных парков. Ранее у него были проблемы с законом. Его судили за неуплату алиментов. Если информация подтвердится, на мужчину заведут уголовное дело.