В Челябинской области конюха задержали за секс со школьницей
В Челябинской области конюха задержали за секс со школьницей. Об этом сообщил портал
«Предположительно, с июня по август конюх вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Сейчас проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник издания.
По информации источника, конюху 48 лет, он работал в одном из национальных парков. Ранее у него были проблемы с законом. Его судили за неуплату алиментов. Если информация подтвердится, на мужчину заведут уголовное дело.