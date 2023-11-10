Утильсбор за иномарки из-за рубежа подскочил с 5 тысяч рублей до 1,2 миллиона

В безвыходной ситуации оказались тысячи автомобилистов, которые недавно приобрели машину в Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстане.

Утилизационный сбор за машины, пригнанные из стран Евразийского экономического союза, вырос с 5 200 до 1 279 000 рублей. Такие поправки внесло Правительство РФ в Постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств».

В безвыходной ситуации оказались тысячи автомобилистов, которые недавно приобрели машину в Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстане.

В некоторых случаях размер платежа сопоставим со стоимостью иномарки — как правило, по такой схеме завозились авто старше трех лет по цене 1 200 000 — 1 800 000 рублей. Многие на покупку копили годами или брали кредиты, и теперь гадают, что делать с машиной — без оплаты утильсбора ее нельзя зарегистрировать и, соответственно, эксплуатировать или продавать.

Кроме того, на шестой день после ввоза автомобиля на территорию России включается «счетчик» — ежедневно на сумму неоплаченного сбора начисляются пени.

Александр Осинцев поделился с РЗН. инфо своей историей и записал видеообращение к властям с просьбой дать возможность гражданам, совершившим покупку до введения новых правил, оплатить сбор по прежней ставке.

О других пострадавших, среди которых есть и рязанцы, читайте в разделе «Публикации».