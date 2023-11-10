С начала 2023 года с рязанских водителей за нарушение ПДД взыскали более 82 млн рублей

За 10 месяцев 2023 года судебные приставы в Рязанской области принудительно взыскали с владельцев автомобилей, нарушивших ПДД, более 82 млн рублей неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее действенным методом является арест личного автомобиля неплательщика.

Отмечается, что сотрудники отделения судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам на местного жители завели 80 дел в связи с тем, что тот игнорировал обязанность по оплате штрафов на сумму более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении еще одного мужчины, у которого накопился долг более 164 тысяч рублей, было возбуждено 114 исполнительных производств.

После ареста автомобилей нарушителей, задолженности погасили.