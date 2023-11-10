Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
Сбт, 11
Вск, 12
ЦБ USD 92.05 0.12 11/11
ЦБ EUR 98.32 -0.09 11/11
Нал. USD 92.5 / 96 10/11 16:55
Нал. EUR 98.32 / 99.6 10/11 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
5 часов назад
1 239
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
1 755
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
8 005
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
6 214
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил медицинскую продукцию на выставке в Самаре

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в 26-й межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара. 2023», которая проходит с 8 по 10 ноября 2023 года. На стенде продемонстрировали воздушный стерилизатор, ультрафиолетовые камеры и медицинская мебель.

Представленный на стенде воздушный стерилизатор применяется для дезинфекции и сушки хирургических медицинских изделий, в том числе сложных наконечников, термостойких шприцев, игл и стеклянной посуды.

В рамках выставки также продемонстрировали ультрафиолетовые камеры, предназначенные для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов. Их использование помогает предотвращать вторичное заражение изделий микроорганизмами.

Кроме того, в выставочную экспозицию вошел набор медицинской мебели для стоматологического кабинета: типовые столы-тумбы, а также передвижной овальный столик «Панок», предназначенный для инструментов, лекарственных средств, иных подсобных материалов и приборов.

«Выпуск медицинской техники — важное направление деятельности предприятия. Наша задача — удовлетворить спрос самых различных потребителей в медсфере, поэтому мы постоянно развиваемся, разрабатываем и выпускаем медицинскую продукцию в соответствии с требованиями рынка и с учетом пожеланий клиентов. Учитывая более чем 30-летний опыт производства и широкий ассортимент, мы оснащаем медицинскими изделиями частные и государственные медицинские учреждения, центры и кабинеты стоматологии и эстетической медицины», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

«Дентал-Экспо. Самара» — выставка по стоматологии в Приволжском федеральном округе. Мероприятие проходит при поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Стоматологической ассоциации России и Стоматологической ассоциации Самарской области. Теоретическая и практическая части мероприятия включают в себя проведение семинаров и мастер-классов от ведущих специалистов отрасли.