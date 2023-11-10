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Рязанка рассказала о мужчине, который следит за девушками с колясками в Дашково-Песочне

Рязанка рассказала о мужчине, который следит за девушками с колясками в Дашково-Песочне. Соответствующий пост появился в группе «Женская Рязань» «ВКонтакте».

На вид ему 55-60 лет, высокий, крупного телосложения в синей удлиненной куртке, шапка темная, сумка через плечо.

«В сквере возле новой Европы завелся непонятный мужик. Он следит за мамами с колясками. Со мной месяц назад произошла страшная ситуация, он увязался за мной от подъезда Новоселов, 54, при чем когда я вышла, он шел мимо, но, увидев меня, резко развернулся и пошел за мной, это сложно не заметить. Отвадил его от меня продавец овощей и фруктов», — рассказала рязанка.

Отмечается, что 9 ноября еще одна девушка рассказала о подобной ситуации.

«С приятельницей моей подруги произошла ситуация уже в самом сквере. Она пошла с коляской в конец сквера. Он шел за ней, потом спрятался в кусты. Девушка испугалась и пошла назад. По описанию это тот же мужик. Будьте бдительны!» — написала автор поста.