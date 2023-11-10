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Рязанцы сдали в банки региона мелочь на миллион рублей

В Рязанской области прошла акция «Монетная неделя», в рамках которой жители принесли в банки около миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения «Банка России».

В «Монетной неделе» участвовали 12 банков региона. На протяжении нее кредитные организации не брали комиссию за обмен монет на банкноты или зачисление средств на счет.

Всего в банки сдали 167 793 монеты, общая сумма которых превысила 912 тысяч рублей. Всех больше приносили монеты номиналом 1 рубль (23 тысячи штук), 10 копеек (24 тысячи) и 10 рублей (77 тысяч), всех меньше — номиналом 1 копейка (741 штука).

«Если все монеты, которые сегодня находятся в обороте в нашей стране, разделить, получится, что на каждого россиянина приходится примерно по 500 штук. Но многие из них не используются для оплаты, а хранятся в копилках. Прошедшая акция призвана напомнить, что деньги любого номинала должны работать», — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Рекорд по обмену монет поставила женщина, которая принесла 20 мешков десятирублевых монет на сумму 200 тысяч рублей.