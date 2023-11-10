Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
Сбт, 11
Вск, 12
10°
ЦБ USD 91.93 -0.27 10/11
ЦБ EUR 98.41 -0.03 10/11
Нал. USD 92.25 / 96 10/11 15:05
Нал. EUR 98.32 / 99.4 10/11 09:43
Новости
Итоги года New
Публикации
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
2 часа назад
596
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
1 677
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 915
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
6 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Над Рязанью развернулся самолет из-за неисправности двигателя

Пассажиры авиакомпании Red Wings не смогли улететь из Москвы в Батуми. Об этом сообщил Shot.

Рейс WZ-551 вылетел из аэропорта Домодедово утром. По рассказам пассажиров, самолет три часа кружил в небе, пересекая в том числе пространство Рязанской области, из-за неисправности двигателя.

«Почему до взлета это не было проверено? Людям не предоставили никакой компенсации, ни воды, ни еды. Борт вернулся в аэропорт вылета в 11 часов, пассажиры еще в самолете, самолет буксировали с полосы в аэропорт, потому что он даже ехать не мог», — рассказали пассажиры.

На борту находились дети, пенсионеры, а также семья, которая направлялась на свадьбу дочери. Из-за проблем с перелетом родители не попали на регистрацию.