Над Рязанью развернулся самолет из-за неисправности двигателя

Пассажиры авиакомпании Red Wings не смогли улететь из Москвы в Батуми. Об этом сообщил Shot.

Рейс WZ-551 вылетел из аэропорта Домодедово утром. По рассказам пассажиров, самолет три часа кружил в небе, пересекая в том числе пространство Рязанской области, из-за неисправности двигателя.

«Почему до взлета это не было проверено? Людям не предоставили никакой компенсации, ни воды, ни еды. Борт вернулся в аэропорт вылета в 11 часов, пассажиры еще в самолете, самолет буксировали с полосы в аэропорт, потому что он даже ехать не мог», — рассказали пассажиры.

На борту находились дети, пенсионеры, а также семья, которая направлялась на свадьбу дочери. Из-за проблем с перелетом родители не попали на регистрацию.