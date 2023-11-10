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РГАТУ передали автомобиль для участников СВО

9 ноября преподаватели, сотрудники и студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева передали автомобиль повышенной проходимости, предварительно прошедший техническую диагностику и ремонт, разведчикам мотострелковой бригады Северного флота, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Преподаватели, студенты и сотрудники университета гордятся нашими бойцами. Выполняя ответственные боевые задачи специальной военной операции, они демонстрируют бесстрашие, стойкость, профессионализм. Мы уверены, что высокий боевой настрой, готовность выполнять любой ценой поставленные в борьбе с врагом задачи обеспечат нашу победу», — отметил исполняющий обязанности ректора Сергей Борычев.

Ключи от автомобиля представителю воинской части передал председатель профкома сотрудников университета Игорь Родин.

Пресс-служба вуза отмечает, что за последний год учебное заведение передало участникам СВО цифровую электронику, бронежилеты, каски, электроинструменты и газовое оборудование, строительный инвентарь, одежду и термобелье, медикаменты, аптечки первой помощи и средства личной гигиены, продукты питания, новогодние подарки детям ДНР и ЛНР, корм для животных.