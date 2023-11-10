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Полицейские задержали рязанца, который украл у иностранца мобильный телефон

Полицейские задержали рязанца, который украл у иностранца мобильный телефон. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел ночью в центре Рязани.

К полицейским обратился 19-летний гражданин иностранного государства, студент одного из рязанских вузов. По словам молодого человека, у него украли телефон.

Выяснилось, что студент отдыхал с товарищами в заведении на улице Петрова. После его закрытия они пошли домой. Отойдя от заведения, молодой человек увидел, что у него в кармане нет дорогостоящего телефона. Иностранец понял, что устройство украли.

Патрульные начали розыск, они остановили для проверки нескольких молодых людей. У одного из них, 19-летнего рязанца, нашли телефон. Злоумышленника передали для разбирательства следственно-оперативной группе.

Установлено, что рязанец тоже уходил из заведения и заметил, что у одного из посетителей из кармана упал телефон. Он поднял гаджет и, вместо того, чтобы вернуть его, решил присвоить находку себе.

На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).