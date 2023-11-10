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Полицейские задержали мужчину за серию краж в Рязанской области

Полицейские задержали мужчину за 11 краж в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

В начале 2023 года к правоохранителям обратилась 62-летняя женщина и рассказала, что обнаружила в своем доме в селе Черная Слобода Шацкого района следы взлома окна. Из жилища пропала бытовая техника.

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование.

Позже от 59-летней жительницы села Казачья Слобода поступило сообщение о краже из дома шуруповерта. Дверь в жилище была взломана. Установили, что к этому хищению причастен тот же человек.

В октябре в полицию обратился 49-летний житель города Шацка и сообщил, что из его дома, взломав дверь, похитили золотые украшения. При осмотре места преступления обнаружили следы крови — злоумышленник порезался о стекло, которое случайно разбил.

Соединив все сведения, удалось установить недавние передвижения рецидивиста и понять, что сейчас он находится в селе Черная Слобода. Полицейские задержали его в доме его подруги.

Мужчина оказался причастен к 11 эпизодам.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.