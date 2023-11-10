Под Челябинском в доме нашли тело двухлетнего ребенка

В Копейске в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — отметил собеседник.

По данным издания, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, обнаружила ребенка мертвым.