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Под Челябинском в доме нашли тело двухлетнего ребенка

В Копейске в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — отметил собеседник.

По данным издания, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, обнаружила ребенка мертвым.