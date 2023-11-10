Около 200 рязанских семей получили субсидии на покупку и установку газового оборудования

В Рязанской области 190 семей получили компенсацию за покупку и установку газового оборудования в рамках догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе газовой компании.

Субсидии могут предоставить инвалидам, в том числе детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, членам семей погибших в боевых действиях, многодетным семьям и одиноким родителям, а также малоимущим гражданам.

Для оформления льготы необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Рязанской области по месту жительства.

«Льготные категории граждан получают компенсацию в размере до 100 тысяч рублей. Это существенная поддержка. Рязанцы компенсируют расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

В Рязанской области с начала реализации догазификации принято в работу 8592 заявки, из них 98% переведены в договоры, а 7320 исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Подключения потребителей выполняют по мере готовности домовладений к приему газа. Сегодня газ подан 4156 потребителям.