На Чукотке пропал самолет Ан-2

На Чукотке пропал со связи самолет Ан-2. Об этом сообщил Mash.

Самолет авиакомпании «Стриж Авиа» летел по маршруту Певек-Полярный. Около 14:30 он начал снижать высоту и подал сигнал бедствия. На борту было три человека: два члена экипажа и один пассажир.

По предварительной информацию, самолет мог совершить посадку в Тундре — в 16 километрах от Полярного. По рассказам очевидцев, они видели, как Ан-2 приземлялся.

На поиски борта отправили вертолет Ми-2, однако из-за сильного ветра поиски отложили до 11 ноября. Сейчас пропавших ищут с помощью вездехода.