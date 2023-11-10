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Минобороны: за неделю ВС России уничтожили более 4800 боевиков ВСУ

За неделю ВСУ потеряли более 4825 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

ВС РФ отразили 44 атаки противника на всех направлениях фронта. Уничтожили три танка, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок, 23 боевые бронированные машины.

Состав подразделения роты группировки «Днепр» за мужество и героизм при отражении атаки на херсонском направлении представлен к государственным наградам. Там же в течение недели сдались в плен 26 украинских военных.

ПВО сбила восемь боевых самолетов ВСУ, 32 снаряда РСЗО HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и SCALP и две «Нептун».