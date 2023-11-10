Мэрия рассказала о мошенниках, приходящих к рязанцам под видом сотрудников «Водоканала»

Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

О мошенничествах рассказали сотрудники «Водоканала». Они отметили, что в городе были, когда злоумышленники, одетые в форму предприятия, принудительно и без предварительного согласования меняют счетчики, требуя оплату за услуги.

«Обращаем ваше внимание, что сотрудники „Водоканала“ никогда не выполняют замены счетчиков без предварительного согласования с потребителями. Если у вас возникла необходимость в замене счетчика или проведения других работ, пожалуйста, обратитесь в „Водоканал города Рязани“ по контактному телефону 41-00-10 и договоритесь о дате и времени визита специалиста», — отметили в публикации.