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Mash: в России подешевеет алкоголь отечественного производства до 10%

Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Запасов спиртного достаточно, чтобы цена на него снизилась. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, импортных напитков это не касается. На них рост стоимости ожидается к весне 2024-го. Всему виной повышение акциза на 7,5%. До этого налог составлял 12,5% — теперь 20%.

Эксперты рассказали, что уже в январе 2024-го европейские вина и игристые подорожают в среднем на 10%, а к весне-лету и вовсе на 50%.