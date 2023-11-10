Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В «Фотодоме» откроется выставка «Абракадабра» подопечных художественной студии «Дом ласточки», отмечающей 10-летие со дня основания

На сцене МКЦ рязанцы увидят спектакль «Женихи, или как родители дочке жениха выбирали», а в рязанском дворце молодежи для юных рязанцев покажут спектакль «Уэнсдэй. Каникулы в школе «Невермор».

В клубе Deep выступит группа «Три дня дождя» — новые герои современного альтернативного рока, а ДК «Приокский» пройдет концерт рязанской группы «Балалайка-62» под названием «Ах, моя любовь…»

В кафе-клубе «Старый парк» пройдет моноспектакль «Другая музыка Марины» по прозе Марины Цветаевой «Мать и музыка». За роялем — Екатерина Колчева, автор спектакля и исполнитель — Надежда Сечкина.

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