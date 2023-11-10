ХК «Рязань-ВДВ» начнет домашнюю серию 11 ноября

11 ноября хоккейная команда «Рязань-ВДВ» начнет домашнюю серию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В 17:00 на льду ДС «Олимпийский» рязанская команда примет «Ижсталь» из Ижевска.

«К домашним матчам „десантники“ подходят в хорошей форме, на их счету три победы подряд, которые они добыли в выездных матчах в начале месяца. Ижевская же команда потерпела поражение в семи последних матчах подряд», — сообщила пресс-служба.

Сейчас рязанцы находятся на 18 месте в турнирной таблице, имея 25 очков в активе. Они отстают от идущего на 16 месте «Норильска» на два очка при одинаковом количестве проведенных матчей. «Ижсталь» занимает 27 место в таблице с 14-ю очками.

Всего же «Рязань-ВДВ» проведет четыре матча на своем льду, в которых, кроме «Ижстали», сыграет с «Торосом» (Нефтекамск), «Челнами» (Набережные Челны) и «Молотом» (Пермь) 13, 15 и 17 ноября.