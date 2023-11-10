Figaro: Россия одним маневром сорвала план Киева по контрнаступлению

Армия России перед украинским контрнаступлением отправила в Херсонскую область дополнительные подразделения. Это помешало ВСУ нанести главный удар. Об этом сообщает «URA. RU» со ссылкой на издание Figaro.

«6 июня ВСУ должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли. Планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — отмечается в источнике.