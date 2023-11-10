В Красноярске двухлетний мальчик упал животом на лезвие ножа

В Красноярске двухлетнего ребенка госпитализировали с ножевым ранением. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мать мальчика рассказала, что во время происшествия она занималась домашними делами. В один момент мальчик взял нож с кухонного стола и побежал к ней, но запнулся и упал животом на нож. Женщина сразу же вызвала скорую, которая увезла ребенка в больницу.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.