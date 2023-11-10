Детский омбудсмен по Рязанской области прокомментировала выпадение ребенка из окна в новомичуринской школе

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала выпадение ученика из окна новомичуринской школы. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

Евдокимова отметила, что эту ситуацию она держит на контроле.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи регионального следственного управления Следственного комитета. Оценку случившемуся также дадут в министерстве образования», — написала омбудсмен.

По информации Евдокимовой, у мальчика, который сейчас находится в ДОКБ, нет серьезных травм.

Ранее сообщали, что 10-летний ученик новомичуринской школы выпал из окна третьего этажа учебного учреждения.