Аналитики узнали любимые музыкальные жанры рязанцев

Специалисты сервиса МТС Музыка провели опрос и выявили, что рязанцам в любом настроении нужна музыка: люди слушают ее в сервисах и по радио. Среди любимых жанров жителей региона — русский поп, рок и танцевальная музыка.

В ходе исследования опросили две тысячи респондентов в возрасте от 18 до 50 лет по всей России, слушающих музыку не менее трех раз в неделю. Чаще всего слушатели включают музыку, если им хочется расслабиться или отдохнуть (43%). Либо наоборот — когда они находятся в приподнятом расположении духа (33%).

При этом почти половина респондентов (65%) из Рязанской области слушают музыку из «избранного» плейлиста и радио, независимо от настроения. Старшая группа (45-50 лет) и москвичи также чаще включают радио для расслабления.

Наиболее популярный жанр для прослушивания в расслабленном состоянии — российская поп-музыка (42%). Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%). Миллениалы (25-35 лет) выбирают хип-хоп (24%) и российский поп (44%). Шансон для расслабления предпочитает старшая группа опрошенных (35%).

Российская поп-музыка популярна в Рязанской области среди женщин и аудитории 35-50 лет. Прослушиванию западной музыки чаще отдают предпочтение москвичи (33%). Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр (7%). Исследование также показало, что женщины чаще слушают классическую музыку. Такая тенденция наблюдается в городах-миллионниках (20%).

Выводы исследования легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса МТС Музыки. Теперь на главной странице слушателей встречают три алгоритмических плейлиста: «Мой микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик микс».

«Для прослушивания музыки в онлайне достаточно 10 Мбит/с, но в Рязанской области мы поддерживаем сеть на более высоком уровне, чтобы грузилась не только музыка, но и новости, госуслуги, кино, фильмы, запускалось видео в соцсетях и мессенджерах без задержек. К нагрузкам в любое время суток, на выходных и в пиковые туристический сезон сеть Рязанской области готова, мы прокачали мобильный интернет по главным трассам, в городах и селах. Будем эту работу продолжать», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: МТС