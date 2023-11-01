Жительница Рязанской области отметила 102-летие

Жительница села Кочемирово Кадомского района Прасковья Носова отметила 102-летие. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Пенсионерка родилась 30 октября 1921 года. Она работала в полеводческой бригаде колхоза «Буревестник». У нее двое детей, трое внуков, четверо правнуков. Также у нее есть праправнуки.

Прасковью Носову поздравила начальник Кадомского комплексного центра социального обслуживания населения Надежда Дергунова. «Наш гражданский и человеческий долг — поддерживать пожилых людей, окружить их заботой и вниманием. Дарить им тепло своих сердец. Каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения любви к Родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности», — отметила Дергунова.