За девять месяцев 2023 года в России произошло более 2,6 тысячи аварий с электросамокатами

За девять месяцев 2023 года в России произошло более 2,6 тысячи аварий с электросамокатами. Данные привел « Коммерсантъ ».

Число ДТП увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что большая часть аварий случилась с участием кикшеринговыми устройствами.

Погиб 31 человек, ранено 2,72 тысячи человек (среди них — 919 детей до 16 лет). 26% аварий случилось на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах. Еще 22,8% — на регулируемых переходах.