Волонтеры просят водителей помочь в поисках пропавшей 60-летней рязанки
Волонтеры просят водителей помочь в поисках пропавшей 60-летней рязанки. Об этом они сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».
Надежда Потапушкина пропала во вторник. «ЛизаАлерт» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по улице Героев десантников 31 октября в период с 12:00 до 20:00.
Волонтеры просят водиетелей просмотреть записи с регистраторов или предоставить им для просмотра.
Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшей- просим сообщить информацию на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8 (800)700-54-52 или инфоргу поиска Татьяне тел