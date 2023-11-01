Волонтеры просят водителей помочь в поисках пропавшей 60-летней рязанки

Волонтеры просят водителей помочь в поисках пропавшей 60-летней рязанки. Об этом они сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Надежда Потапушкина пропала во вторник. «ЛизаАлерт» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по улице Героев десантников 31 октября в период с 12:00 до 20:00.

Волонтеры просят водиетелей просмотреть записи с регистраторов или предоставить им для просмотра.