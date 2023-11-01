Во Франции заявили, что Западу пора перестать оказывать помощь Украине

Западу необходимо признать, что Украина не имеет шансов на победу, и перестать оказывать военную и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — призвал он.

Филиппо также отметил, что даже западные СМИ все чаще стали говорить о провале Вооруженных сил Украины.