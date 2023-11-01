В Тверской области при падении из окна пострадала девочка

В Тверской области при падении из окна пострадала девочка. Об этом сообщил портал tver.aif.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Конакове в среду, 1 ноября.

Изначально местные жители рассказали, что у подъезда одного из домов нашли труп. На место ЧП приезжали сотрудники МЧС, бригада «скорой» и полиция. Некоторые рассказывали о вертолете санавиации.

По предварительной информации, данные о том, что ребенок погиб, не подтвердились. Девочка осталась жива. Ее госпитализировали сперва в Конаковскую ЦРБ, после ее на вертолете перевезли в Тверь.