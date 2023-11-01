В Санкт-Петербурге в каморке школьного охранника умер мужчина

В Санкт-Петербурге в каморке школьного охранника умер мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Школьный охранник позвал друга во время дежурства. Приятели выпили и решили покидать складной нож в дверцу деревянного шкафа.

По словам охранника, нож отскочил в ногу его друга. Мужчина попытался оказать ему помощь (перемотал туалетной бумагой и перетянул куском жалюзи). Но к приезду скорой мужчина скончался от потери крови.

Полиция проводит проверку.