В Рыбновском районе произошло второе за день ДТП с фурой

В Рыбновском районе произошло второе за день ДТП с фурой. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что «Lada Niva» столкнулась с грузовиком и съехала с дороги.

Машина получила серьезные механические повреждения.

По данным регионального УМВД, пострадавших нет. Подробности устанавливаются.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-76226833_456249292

Напомним, в среду, 1 ноября, на въезде в Рязань из-за ДТП образовалась пробка. Авария случилась в Рыбновском районе.