В Рыбновском районе осудили женщину за неуплату алиментов

В Рыбновском районе осудили женщину за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что местная жительница с ноября 2022 года не выплачивала средства на содержание несовершеннолетней дочери без уважительных причин, в центр занятости населения по вопросам трудоустройства не обращалась, в связи с чем образовалась задолженность по алиментам, которая к моменту рассмотрения дела осталась непогашенной.

Суд назначил ей наказание в виде четырех месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.