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В Рязанской области стало можно покупать билеты на поезда в приложении ЦППК

У рязанцев появилась возможность оформить проездной на 37 станциях и остановочных пунктах на участке «Рязань 1 — Сасово». Сделать это можно в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

После оплаты пассажир получает билет, который активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.

Сегодня эта услуга доступна для следующих станций и остановок в Рязанской области:

  • Рязань 1;
  • Пл. 203 км;
  • Лесок;
  • О. п 210 км;
  • Турлатово;
  • Зеленово;
  • Листвянка;
  • О. п 227 км;
  • О. п 231 км;
  • Тысья;
  • Пахотино;
  • Перевлес;
  • Перкино;
  • Проня;
  • О. п 270 км;
  • Новая Пустынь;
  • Шелухово;
  • Задубровье;
  • Крутицы;
  • О. п 306 км;
  • Шилово;
  • Борок;
  • Тырница;
  • Ванчур;
  • О. п 322 км;
  • Ушинский;
  • О. п 331 км;
  • Назаровка;
  • Чучково;
  • О. п 350 км;
  • Ункосово;
  • Нижнемальцево;
  • О. п 365 км;
  • Сотницыно;
  • О. п 376 км;
  • О. п 379 км;
  • Сасово.

Отметим, что Рязанская область стала вторым субъектом, где компания внедрила эту услугу. Первой стала Курская область на маршруте Курск-Глушково. В этом регионе ввели ее еще в сентябре 2021 года.