В Рязанской области стало можно покупать билеты на поезда в приложении ЦППК

У рязанцев появилась возможность оформить проездной на 37 станциях и остановочных пунктах на участке «Рязань 1 — Сасово». Сделать это можно в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».
После оплаты пассажир получает билет, который активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.
Сегодня эта услуга доступна для следующих станций и остановок в Рязанской области:
- Рязань 1;
- Пл. 203 км;
- Лесок;
- О. п 210 км;
- Турлатово;
- Зеленово;
- Листвянка;
- О. п 227 км;
- О. п 231 км;
- Тысья;
- Пахотино;
- Перевлес;
- Перкино;
- Проня;
- О. п 270 км;
- Новая Пустынь;
- Шелухово;
- Задубровье;
- Крутицы;
- О. п 306 км;
- Шилово;
- Борок;
- Тырница;
- Ванчур;
- О. п 322 км;
- Ушинский;
- О. п 331 км;
- Назаровка;
- Чучково;
- О. п 350 км;
- Ункосово;
- Нижнемальцево;
- О. п 365 км;
- Сотницыно;
- О. п 376 км;
- О. п 379 км;
- Сасово.
Отметим, что Рязанская область стала вторым субъектом, где компания внедрила эту услугу. Первой стала Курская область на маршруте Курск-Глушково. В этом регионе ввели ее еще в сентябре 2021 года.