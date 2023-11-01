В Рязанской области стало можно покупать билеты на поезда в приложении ЦППК

У рязанцев появилась возможность оформить проездной на 37 станциях и остановочных пунктах на участке «Рязань 1 — Сасово». Сделать это можно в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

После оплаты пассажир получает билет, который активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.

Сегодня эта услуга доступна для следующих станций и остановок в Рязанской области:

Рязань 1;

Пл. 203 км;

Лесок;

О. п 210 км;

Турлатово;

Зеленово;

Листвянка;

О. п 227 км;

О. п 231 км;

Тысья;

Пахотино;

Перевлес;

Перкино;

Проня;

О. п 270 км;

Новая Пустынь;

Шелухово;

Задубровье;

Крутицы;

О. п 306 км;

Шилово;

Борок;

Тырница;

Ванчур;

О. п 322 км;

Ушинский;

О. п 331 км;

Назаровка;

Чучково;

О. п 350 км;

Ункосово;

Нижнемальцево;

О. п 365 км;

Сотницыно;

О. п 376 км;

О. п 379 км;

Сасово.

Отметим, что Рязанская область стала вторым субъектом, где компания внедрила эту услугу. Первой стала Курская область на маршруте Курск-Глушково. В этом регионе ввели ее еще в сентябре 2021 года.