В Рязанской области раскрыли преступление, совершенное 25 лет назад

В Рязанской области раскрыли преступление, совершенное 25 лет назад. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Установлено, что в мае 1998 года между лицами, приближенными к «Айрапетовской» банде, произошел конфликт, в ходе которого 22-летний мужчина в одном из офисных зданий Рязани выстрелил из короткоствольного оружия в троих мужчин.

После совершения преступления виновный скрылся.

Работа по уголовному делу не прекращалась. В мае 2023 года фигурант установлен и Росгвардией задержан в Московской области.

Уголовное дело передали в суд.