В Рязани задержали 18-летнего молодого человека за кражу велосипеда

В Рязани задержали 18-летнего молодого человека за кражу велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 18-летний житель Рыбного специально выискивал на улицах Рязани пьяных велосипедистов, заводил с ними разговор о велосипедных прогулках или самих велосипедах, звал прохожего выпить вместе, дожидался нужного состояния собеседника и незаметно уезжал на чужом велосипеде. Похищенные велосипеды он продавал случайным людям.

По этой схеме молодой человек украл велосипед у 45-летнего местного жителя, который и сообщил об этом в полицию.

Отмечается, что молодой человек уже был осужден за хищение велосипеда у другого рязанца, в настоящее время он ожидал суда за аналогичное преступление, находясь под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело. Рыбновцу грозит до 5 лет тюрьмы.