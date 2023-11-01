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В Рязани в ДТП на улице Промышленной пострадали четыре человека

В Рязани в ДТП на улице Промышленной пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 31 октября, на улице Промышленной, вблизи дома № 17. По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Волга» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 57-летнего жителя Рыбновского района.

В результате ДТП водитель и 60-летняя пассажирка «Волги», а также водитель и 56-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110 получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.