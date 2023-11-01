В России предложили увеличить сумму банковских вкладов для уплаты налогов
В России предложили увеличить сумму банковских вкладов для уплаты налогов. Об этом
По данным издания, в Госдуму внесут законопроект об увеличении с 1 до 5 миллионов рублей суммы банковских вкладов, с доходов по которым необходимо будет уплатить НДФЛ.
Отмечается, что поскольку введение налога на доходы по вкладам свыше миллиона рублей коснется многих категорий граждан, в том числе пенсионеров, то увеличение суммы, используемой в качестве базы для расчета процентных доходов, будет способствовать поддержке населения в текущей социально-экономической ситуации.