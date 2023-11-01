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В Оренбургской области нашли расчлененное тело женщины

В Оренбургской области обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом сообщил портал «НОКС ТВ».

Инцидент произошел в Орске. Изуродованный труп лежал около детского сада в 7-м микрорайоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемого преступника задержали по горячим следам.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемого передали следователям для дальнейших разбирательств.