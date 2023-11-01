В Новомичуринске остановили 48-летнюю нетрезвую женщину за рулем «Хендая»

В Рязанской области правоохранители остановили нетрезвую женщину за рулем авто. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Ночью на улице Молодежной сотрудники заметили, как по дороге едет Hyundai Solaris, создавая аварийные ситуации. Они остановили авто. За рулем оказалась нетрезвая 48-летняя женщина.

Сотрудники Росгвардии задержали водителя и передали ее Госавтоинспекции Пронского района. Какое наказание применили по отношению к ней — неизвестно.