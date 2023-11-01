В Нижнекамске священник убил и расчленил жену

Священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске жестоко убил и расчленил свою жену. Об этом пишет Mash.

По информации канала, иерей Михаил Зубарев сначала зарезал супругу, а после расчленил. Голову женщины спрятал в холодильнике — где ее и нашли их дети. Накануне на предполагаемое место убийства прибыли полицейские.

С 2019 года Зубарев руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.

По словам представителей Татарстанской митрополии, с 11 октября он находился на больничном.