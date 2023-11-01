В Нижегородской области школьницу и ее 20-летнего парня подозревают в убийстве пенсионерки

В Нижегородской области нашли исчезнувшую несколько дней назад школьницу, но при криминальных обстоятельствах. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на силовые структуры.

15-летняя девочка сбежала со своим 20-летнем парнем. Молодых людей задержали по подозрению в убийстве пенсионерки.

Предполагается, что пара ворвалась в дом к одной из пожилых жительниц Перевозского района и изрезала ее ножом. Первой тревогу подняла внучка женщины — родственница перестала выходить на связь. На место приехали оперативники и обнаружили, что в доме были выбиты окна и вскрыта дверь, внутри находился труп.

Региональный СК по факту убийства 76-летней женщины уже завел уголовное дело по 105 статье УК РФ.