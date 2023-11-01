В Минпромторге заявили о росте ассортимента российского вина на полках магазинов

Ассортимент российского вина на полках магазинов за последние годы вырос в 10 раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиту Кузнецова.

«За эти годы нам удалось переубедить винного потребителя, убедить в обратном, а именно — то, что это нормальный продукт нормального качества. Меняется к лучшему и внешний вид российского вина — дизайн бутылок и этикеток», — сказал он.