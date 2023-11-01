В Иркутской области из-за неверного диагноза врачей умер ребенок

В Иркутской области из-за неверного диагноза врачей умер ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ребенок упал с первой ступеньки лестницы и первое время после травмы особо не жаловался. 27 октября мальчику стало плохо, мама решила отвезти его врачам. Обследовав мальчика, медики отказались от госпитализации — они поставили диагноз «воспаление горла» и отпустили его домой.

Дома мальчику стало хуже. Днем 29 октября родители экстренно повезли его в больницу Киренского района, где медики выявили черепно-мозговую травму. Спасти мальчика не удалось.

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