В Екатеринбурге строитель впал в кому после падения с первого этажа

В Екатеринбурге мужчина впал в кому после падения с первого этажа. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел утром в среду, 1 ноября. Мужчина возводил дом на улице Краснолесья. Он упал с первого этажа в подвал и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, он в коме.

По предварительной информации, у строителя выявили перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника.

Прокуроры начали проверку по поводу происшествия.